ХАМАС осуществляет геноцид против Израиля – Белый дом

Администрация Соединенных Штатов заявила, что действия и намерения террористической группировки ХАМАС против Израиля являются проявлением геноцида в отношении еврейского народа. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"То, что стремится ХАМАС, без сомнений, это геноцид. Они хотят стереть Израиль с карты мира. Они говорили об этом публично и не раз" , - заметил представитель администрации США.

Он напомнил, что со стороны ХАМАС эти намерения были высказаны публично совсем недавно.

"Они говорили, что не буду останавливаться. Поэтому то, что произошло 7 октября, будет повторяться снова и снова" , - подчеркнул чиновник.

Кирби подчеркнул, что ХАМАС совершал убийства и резню невинных людей в их собственных домах, а также на музыкальном фестивале, охарактеризовав это как "геноцидные намерения".

В то же время, представитель Белого дома отреагировал на заявления участников протестов в США, которые назвали самого президента Байдена "геноцидным Джо" из-за его поддержки боевых действий Израиля в секторе Газа, повлекших значительные жертвы среди гражданских.

Кирби, в частности, отметил, что первая поправка Конституции США позволяет людям высказывать свое мнение, и в администрации уважают это. Однако, продолжил он, Израиль не пытается уничтожить палестинский народ или стереть сектор Газа с карты мира.