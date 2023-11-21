Зеленский: Украина имеет право на ликвидацию Путина
Россия не оставляет намерений любым способом устранить украинского президента, и Украина в свою очередь также имеет право ликвидировать диктатора Владимира Путина, потому что речь идет о защите страны. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью The Sun, сообщает Украинская правда.
Отвечая на вопрос, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность, Зеленский сказал:
"Это война − и Украина имеет все права защищать свою землю".
В то же время он отказался отвечать на вопрос о покушениях на пророссийских коллаборантов и так называемую "власть" на временно оккупированных территориях, отметив, что "не может обсуждать никаких спецопераций украинской разведки или секретной службы, или каких-то спецподразделений".
"Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем. Не только внутри России. Есть вещи, которые мы не обсуждаем на наших временно оккупированных территориях", – сказал президент.