В ВСУ рассказали, чем опасен новый Shahed

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал представленную Ираном новую модификацию ударного беспилотника Shahed-238 и отметил, что она более сложна для выявления из-за ряда факторов. Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, сейчас появилась информация о том, что Иран выпускает модификацию Shahed-136, который имеет реактивный двигатель и "разную радиолокационную наводку".

"Этот "Шахед" очень реактивен. Он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения. Не знаю, будет ли получать их Россия, но опыт такой у этих государств есть" , – сказал Игнат.

Он отметил, что Россия постоянно меняет тактику применения ударных БПЛА. Если раньше их запускали в дневное время, то впоследствии начали это делать именно в темное время суток, чтобы усложнить их визуальное обнаружение.

В то же время Игнат напомнил о том, что в Украине серийно производят аналог крупного иранского беспилотника Shahed-136, "долетающих в Москва-сити".

"Хочется их иметь больше. Хочется, чтобы эффективнее их применяли, чтобы массово, чтобы они были устойчивыми для РЭБ, чтобы они могли лететь на тысячи километров, чтобы России наносить такие же болезненные удары, как она наносит нам" , – сказал он.

Отвечая на вопрос ведущего о том, когда эти беспилотники будут активно применяться, представитель ПС отметил, что это происходит.