Британская разведка: РФ накопила значительное количество крылатых ракет

В Минобороны Великобритании отмечают, что РФ накопила значительные запасы крылатых ракет накануне зимы и одновременно формирует поле боя перед потенциальной зимней кампанией против энергоинфраструктуры Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Британские аналитики отметили, что в период с 18 по 19 ноября 2023 года Россия запустила около 50 БПЛА "Шахед", преимущественно в направлении Киева. Они были запущены волнообразно из Курска и из Краснодара.

Одной из целей России, вероятно, было ослабить украинскую противовоздушную оборону, чтобы сформировать поле боя в преддверии любой скоординированной зимней кампании по нанесению ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Россия уже почти два месяца воздерживается от запуска своих главных крылатых ракет воздушного базирования из своего парка тяжелых бомбардировщиков, что, вероятно, позволило ей накопить значительные запасы этого оружия, отметили в МО Британии.

Россия с высокой вероятностью применит эти ракеты, если повторит прошлогоднюю попытку уничтожить критически важную национальную инфраструктуру Украины, считают в британском ведомстве.

В конце октября разведка Великобритании отметила длительную паузу в применении Россией авиации дальнего действия для ракетных ударов по Украине и связывала это с накоплением запаса на зиму.