Нардеп пытался дать взятку главе Агентства по восстановлению – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении депутату Верховной Рады. По версии следствия, он пытался подкупить председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. Об этом заявили в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщает Лига.Бизнес.

По словам собеседника издания в правоохранительных органах, подозреваемый – Андрей Одарченко из "Слуги народа".

НАБУ сообщило, что депутат, член комитета по антикоррупционной политике якобы предлагал чиновнику биткоины на сумму $50 000, а в обмен просил помочь в получении денег из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета, в котором депутат продолжает занимать должность ректора (действие контракта приостановлено).

Депутат, по информации правоохранительных органов, успел перевести первый транш в размере 0,39 биткоина ($10 000).

"Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать" , – говорится в сообщении НАБУ.

Подозреваемому инкриминируют ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение взятки), максимальное наказание – до десяти лет лишения свободы.

Расследование преступления стало возможным благодаря личному содействию генерального прокурора Андрея Костина, указала САП

Найем сотрудничал с НАБУ и САП и способствовал расследованию противоправных действий.