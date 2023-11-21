ЕС: Создание Палестинского государства является лучшей гарантией безопасности Израиля

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель считает, что создание государства Палестина было бы наилучшим способом обеспечить безопасность Израиля, который проводит военную операцию против боевиков ХАМАС в секторе Газы, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил после виртуальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая была посвящена текущей ситуации в секторе.

По его словам, несмотря на огромные вызовы, Евросоюз должен продвигать свое мнение о стабилизации Газы и будущем Палестинском государстве.

"Я считаю, что лучшей гарантией безопасности Израиля является создание Палестинского государства" , – сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС назвал большим шагом вперед резолюцию Совбеза ООН, призывающую к немедленному гуманитарному перемирию, но отметил, что нужно обеспечить ее быстрое выполнение.

"В свете растущего насилия со стороны экстремистов и поселенцев против палестинцев (на Западном берегу реки Иордан) существует реальный риск эскалации ситуации" , – отметил Боррель.

Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что после завершения войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС контроль над сектором Газы должен перейти к Палестинской администрации.

Перед этим Боррель призвал Израиль не позволить ярости поглотить его в войне против террористической группировки ХАМАС.