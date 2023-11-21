Игнат: Ищем решение проблемы с полетами МиГ-31К и тревогами

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что профильные ведомства ищут решение вопроса длительных воздушных тревог из-за полетов истребителей МиГ-31К, сообщает Лига.net.

По его словам, министерства и ведомства ведут работу над вопросом тревог из-за МиГ-31К.

"Это непросто, вопрос в ответственности, безопасности и человеческой жизни. Нужно найти удовлетворительный механизм" , — сказал Игнат.

Он отметил, что длительные полеты МиГ-31К блокируют жизнедеятельность страны, а поэтому это волнует общество.

"Будем информировать и готовить решение" , — подчеркнул военный.

Президент Владимир Зеленский 17 ноября поручил разработать решение, с помощью которого удастся минимизировать потери из-за длительных тревог, вызванных вылетами российских носителей "Кинжалов".

В ноябре воздушные тревоги по всей Украине звучали дольше и чаще из-за отработки дозаправки в воздухе российских истребителей МиГ-31К.

Тревога по всей территории Украины объявляется каждый раз во время взлета российского МиГ-31К, способного нести сложные для перехвата ракеты "Кинжал". В последние недели полеты этих самолетов стали более продолжительными, поскольку страна-террорист отработала дозаправку этих самолетов в воздухе. Поэтому периоды воздушной тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К, во время которых закрывают и эвакуируют в укрытие учебные заведения, торговые комплексы и другие гражданские объекты, стали более длительными.

"Кинжал" – российская аэробалистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.