В "Приват24" запустили сервис по борьбе с мошенничеством

Государственный ПриватБанк запустил сервис, благодаря которому клиенты могут оперативно сообщить банку о мошенничестве и получить консультацию в мобильном приложении "Приват24", сообщает Экономическая правда.

Член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко рассказал, что новая функция направлена на то, чтобы помочь клиентам в стрессовой ситуации и уменьшить потенциальные убытки от мошенничества за счет быстрого внедрения блокирующих действий.

"Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, помогающие противодействовать мошенникам, теперь клиентам, которые столкнулись с мошенничеством, не нужно звонить в банк и ждать соединения с оператором" , - объяснил топ-менеджер.

Срочный сервис информирования о мошенничестве в Приват24 автоматически включает все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшие попытки мошенничества и минимизировать риски для клиента, а в некоторых случаях автоматически создать заявку на возврат средств.

"Антимошеннический" сервис доступен в мобильном приложении Приват24 в меню Коммуникации (в правом верхнем углу на главном экране приложения).

Чтобы получить помощь от банка, если мошенники списали средства с карты, клиент не получил оплаченный товар или непреднамеренно передал персональные данные мошенникам, нужно лишь ответить на простые вопросы в разделе "Сообщить о мошенничестве".

Также банк призвал клиентов с помощью нового сервиса передавать информацию о мошеннических (фишинговых) сайтах, подозрительные телефонные номера злоумышленников, чтобы вместе противодействовать мошенничеству.