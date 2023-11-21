Немецкий экспорт в РФ в октябре уменьшился почти на 40%

В октябре из Германии в Россию было экспортировано товаров на сумму всего 600 млн евро, что на 37,3% меньше, чем год назад.﻿ Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии, сообщает Европейская правда.

Этот объем поставил Россию на 18-е место среди важнейших стран-экспортеров Германии за пределами ЕС.

В феврале 2022 года, незадолго до начала войны в Украине, Россия была на пятом месте.

В целом немецкий экспорт в так называемые третьи страны несколько вырос на 1,7% в октябре по сравнению с сентябрем, но снизился на 6,6% в годовом исчислении.

США остались важнейшей страной для экспорта немецких товаров с объемом 14,3 миллиарда евро, что на 2,3% больше, чем в октябре прошлого года.

За США следует Китай, куда экспорт сократился на 6,7% до 7,9 млрд евро.

Экспорт в Великобританию вырос на 8,6% в годовом измерении до 6,8 млрд евро.