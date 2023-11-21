Песков отреагировал на слова Зеленского о праве на ликвидацию Путина

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал ответ президента Владимира Зеленского таблоиду The Sun о праве Украины ликвидировать Владимира Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите Украины, сообщает Украинская правда.

"Покушались словесно на Путина много раз из Украины. На самых разных уровнях. Мы прекрасно осознаем это. И ничего у них (Украины - ред.) не получится" , – сказал он.

Он также повторил, что Кремль уверен в том, что Россия в захватнической войне против Украины достигнет своих целей.

Перед этим президент Владимир Зеленский в интервью The Sun заявил﻿, что Россия не оставляет намерений любым способом устранить украинского президента, и Украина в свою очередь также может ликвидировать Путина, если будет такая возможность, потому что речь идет о защите страны.