Как блокирование границы с Польшей повлияло на цену топлива – эксперт

Блокировка польской границы привела к дефициту и повышению цен на импортный автогаз в Украине на 30%. Что касается бензина и дизельного топлива, то ситуация противоположная.﻿ Об этом заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Ситуация достаточно неоднозначна. Если говорить о моторных топливах, то цены ведут себя по-разному" , - сказал он.

По его словам, сегодня в центре внимания находится сжиженный газ.

"Причина одна - это то, что заблокирована граница с Польшей. Это важно потому, что 30% сжиженного газа в Украину поступает именно польский участок границы. Соответственно очень трудно быстро заместить этот объем. И соответственно это привело к недостатку на внутреннем рынке. И из-за дефицита цены выросли за последний месяц с 27 до 35 гривен за литр, то есть на 30%" , - рассказал Куюн.

Он отметил, что очереди на границе выросли еще в октябре из-за увеличения аграрного экспорта, что привело к тому, что газовозы делали вдвое меньше ходок через границу.

"Сейчас граница заблокирована, и в лучшем случае эта машина сделает одну ходку в месяц, то есть в 4 раза меньше" , - добавил эксперт.

Куюн сообщил, что трейдеры пытаются завозить горючее по железной дороге и ищут обходные маршруты через Словакию и Румынию. Кроме того, идут переговоры со странами Севера Европы о поставках горючего.

"Но быстро заместить такой объем тяжело, поэтому процесс растянулся" , – сказал он.

По его словам, если на прошлой неделе было много случаев отсутствия сжиженного газа на АЗС, то сейчас ситуация улучшилась, но цена держится высокая.

Куюн убежден, "на этом цены должны остановиться" и через две недели рынок обеспечат достаточным объемом автогаза, после чего цена будет падать.

Куюн сообщил, что цены на бензин и дизель наоборот падают.