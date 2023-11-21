Депутаты назначили нового председателя Фонда госимущества

Верховная Рада во вторник, 21 ноября, назначила нового председателя Фонда государственного имущества вместо Рустема Умерова, который с сентября возглавил Министерство обороны Украины. Его преемником стал Виталий Коваль, чью кандидатуру поддержали 279 депутатов, сообщили нардепы в соцсетях, сообщает Лига.Бизнес.

Ковалю 42 года, до 2019 года работал в бизнесе – сначала в банковской сфере, затем возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях. В сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его на должность главы Ровенской облгосадминистрации.

В 2017 году получил степень MBA (магистра бизнес-администрирования) во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета. В 2021 году – MBA в Аспен Институте.

Коваль входит в состав Национального олимпийского комитета Украины, занимает должности первого вице-президента Федерации греко-римской борьбы и вице-президента Ассоциации спортивной борьбы.

"Государство позвало – я иду" , — отреагировал Коваль на свое назначение.

Перед Ковалем в 2024 году стоит задача обеспечить поступление в государственный бюджет от продажи объектов приватизации на уровне 4 млрд грн.

Фонд планирует рассматривать возможность продажи таких крупных объектов, как Объединенная горно-химическая компания и Демуринский горно-обогатительный комбинат, Центрэнерго, Одесский припортовый завод, гостиница "Украина" в Киеве, ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, завод "Индар", Уманский ликероводочный завод и т.д.