Рада сделала шаг к увеличению численности НАБУ – это требование ЕС

Верховная Рада во вторник поддержала в первом чтении увеличение штата НАБУ на 300 человек, что является одним из требований ЕС для начала переговоров о вступлении с Украиной, сообщает Европейская правда.

О решении Рады рассказал нардеп Ярослав Железняк, пишет "Европейская правда".

За законопроект проголосовали 323 присутствующих в сессионном зале нардепа.

Законопроект увеличивает предельную численность штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек.

Документ предусматривает поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году – на 100 должностей; в 2025 году – на 100 должностей; в 2026 году – на 100 должностей.

Как говорится в пояснительной записке, проект закона направлен на усиление кадрового потенциала НАБУ, в частности увеличение числа лиц начальствующего состава с целью повышения эффективности и результативности выполнения возложенных на НАБУ задач в части предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности.

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала открыть переговоры о вступлении с Украиной, но выдвинула четыре требования для принятия такого решения.

Среди них – принять правительственный законопроект об увеличении штатной численности НАБУ.