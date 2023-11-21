Министр обороны Германии объявит о новой помощи Украине – СМИ

Министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Украину объявит о новом пакете военной помощи Киеву.﻿ Об этом пишет Bild, сообщает Европейская правда.

По словам федерального министра, Германия будет продолжать поддерживать Украину в военном плане и во вторник объявит о предоставлении нового пакета оружия.

Как отметил один из членов делегации, пакет включает примерно то же самое, что Германия уже предоставила Украине до сих пор, поэтому в него не войдут дальнобойные ракеты Taurus.

"Никаких новостей в этом вопросе нет" , – сказал Писториус журналистам.

Во время визита в Украину он также встретился с украинскими военными в учебном центре за пределами Киева, где ему продемонстрировали западные снайперские винтовки.

Федеральный министр обороны также наблюдал за танковыми учениями на боевом симуляторе с применением боевых снарядов, а также посетил солдатские общежития.

Украинские солдаты выразили благодарность Писториусу, которого сопровождал его украинский коллега Рустем Умеров, за военную помощь Берлина Киеву.

Напомним, министр обороны Германии во вторник утром прибыл в Украину с необъявленным визитом.