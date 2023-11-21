Зеленский: Украинцы борются за победу, несмотря на усталость от войны

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что воля Украины победить Россию в войне остается сильной. Об этом он рассказал в интервью The Sun, сообщает Укринформ.

По словам Зеленского, украинцы устали от "постоянных воздушных атак", обстрелов, разрушения их домов и гибели близких. Однако добавил, что в ответ на вопрос о готовности отдать России украинские земли они скажут, что готовы стоять дальше.

"Если вы спросите их (украинцев – ред.), готовы ли они отдать России наши земли? Готовы ли поговорить с россиянами о том, как положить всему этому край? Готовы ли вы лично к компромиссу с Путиным и устали ли от этого? Они скажут вам, что не устали и готовы стоять дальше" , – отметил президент.

Он добавил, что Киев не рассматривает "мир любой ценой", поскольку Украина не верит в то, что Путин или россияне хотят закончить войну.

"Они хотят нас убить. И мы хотим справедливости" , – отметил президент.

В то же время Зеленский признался изданию, что против Украины в этом году прошло не так успешно, как он надеялся. Он признал, что отсутствие прогресса на передовой смутило некоторых союзников, сомневающихся в предстоящей победе Украины над российской армией.

"Нам нужны более успешные результаты на поле боя" , – сказал Зеленский.

Однако президент отметил, что отсутствие прогресса на суше и преобладание России в небе уравновешивается успешными атаками украинской армии на флот РФ в Черном море, что, по словам Зеленского, является частью контрнаступления.