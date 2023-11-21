Словацкие перевозчики заблокировали пункт пропуска с Украиной – ГПСУ

На территории Словакии перевозчики начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецке". Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13.30 началось блокирование движения для грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска "Вишне Немецке", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород".

Его инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии. О сроках блокировки не сообщается, хотя не исключается, что такие действия словацких перевозчиков могут быть долговременными" , – сказал он.

По словам Демченко, сейчас украинские пограничники принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия со словацкими коллегами о порядке дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускать через границу.

Сейчас на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне Немецке" в направлении Украины находится около 300 грузовых транспортных средств.

Об этой ситуации с блокированием движения для грузовиков сообщено все взаимодействующие органы.

В то же время пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме.