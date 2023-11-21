Федоров: В Украине уже около 200 компаний, производящих беспилотники

Сегодня в Украине около 200 компаний занимаются производством беспилотников; некоторые из них уже наладили конвейерное производство приборов. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Сегодня в Украине действует около 200 компаний по производству беспилотников. Новые появляются практически ежемесячно. У нас есть отдельный проект Brave1, который предоставляет гранты для старта таких компаний, плюс появляются венчурные фонды, предоставляющие финансирование таким стартапам. Увеличивается финансирование и со стороны государства, от Министерства обороны и других органов Сил обороны, закупающих БПЛА" , - сказал Федоров.

Он отметил, что информация об открытии новых производств закрыта для широких масс, но заверил, что способность отечественного производства в этой сфере растет. В частности, некоторые компании уже наладили конвейерное производство приборов, объемы которого в редких случаях достигают 10 тысяч единиц.

"У нас строятся новые заводы, и мы видим, что способность производства растет. У нас уже есть конвейерное производство в тысячах единиц такой техники, есть даже и в десятках тысяч в определенной категории, просто такие вещи мы не можем громко анонсировать. Но фронту нужно больше дронов. Поэтому мы постоянно размышляем над тем, что нам нужно еще сделать, с точки зрения инноваций, налогов, увеличения финансирования, привлечения партнеров, чтобы еще больше производить дронов для Сил обороны" , - отметил вице-премьер.

Он добавил, что в отличие от России производство беспилотников у нас находится на несколько ином уровне развития. В то время как россияне готовились много лет и вкладывали средства в развитие этого сектора ВПК, на Украине рынок открылся фактически в прошлом году.