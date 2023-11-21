НАБУ объявила о подозрении в коррупции еще одному нардепу

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному народному депутату. Его разоблачили на предоставлении взятки одному из министров, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

По данным источников издания в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Лабазюке из группы "За майбутнє".

По данным правоохранителей, нардеп хотел подкупить высокопоставленного чиновника Минвосстановления, чтобы тот предоставил его компании подряды по восстановлению инфраструктуры на миллиард гривен.

За это фигурант обещал "вознаграждение" в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании.

После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил обличителю-топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тысяч долларов.

Передача взятки состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги находились в китайской шкатулке.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее НАБУ и САП были поймали﻿ действующего народного депутата Украины Андрея Одарченко на попытке подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.