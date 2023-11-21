Германия объявила новый пакет помощи: IRIS-T и снаряды

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 21 ноября объявил о новом пакете помощи Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом он объявил на совместном брифинге с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

По словам Писториуса, в новый пакет военной помощи войдут 4 системы IRIS-T, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра, противотанковые мины и другое вооружение.

"Это пятый такой пакет с прошлой зимой. И я уверен, что он поможет вам в вашей борьбе с российской агрессией" , - сказал Писториус.

На вопрос о возможности поставки ракет Taurus, Писториус сказал, что "новой информации о Taurus нет". Однако он заявил, что на следующий год Германия планирует поставить Украине 140 тысяч 155 мм снарядов.