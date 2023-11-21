Павел: Поставки оружия в Украину тормозятся, есть большой риск усталости от войны

Чешский президент Петр Павел во время встречи с командующими Вооруженных сил страны предостерег, что поставки оружия Киеву не соответствуют ожиданиям и углубляют разочарование украинских военных в Западе, сообщает Европейская правда.

Выступление Павела цитирует чешское информагентство ČTK.

Павел отметил, что контрнаступление Украины развивается не так, как ожидали сами украинцы: среди прочего, западная поддержка не была достаточно массированной и быстрой, а время, потраченное на подготовку, позволило России "очень хорошо" подготовиться к наступлению украинских сил.

Он добавил, что поставки оружия, необходимого Украине для достижения успеха, все еще тормозится и даже сейчас не достигает необходимого уровня. А украинские солдаты, по словам президента Чехии, чувствуют не только понятную усталость, но и все большее разочарование в поддержке Запада.

"Это не лучшая отправная точка для того, чтобы пережить тяжелую зиму и достичь успеха против противника, который использовал все свое время, усвоил уроки, приумножил свое военное производство, активизировал планы военного производства и сегодня способен поставить в Украину столько же или больше техники и боеприпасов, чем мы способны поставить с Запада", – подчеркнул Павел.

Президент Чехии указал, что война России против Украины несет с собой "большой риск", а именно усталость от войны, которую испытывают не только воюющие стороны, но и все страны, которые поддерживают одну из них.

"Это приведет к тому, что будет расти давление на то, чтобы закончить конфликт каким-то соглашением. Соглашение, если оно будет достигнуто, конечно, будет базироваться на реальной ситуации на поле боя", – добавил Павел.

Чешский президент, в прошлом – председатель Военного комитета НАТО, не впервые высказывает мрачные прогнозы относительно течения полномасштабного российского вторжения в Украину.

В начале ноября он сказал, что текущая ситуация на фронте не свидетельствует о том, что Украина может получить военное преимущество. В то же время Павел предостерегает от "усталости от войны" и уступок России.