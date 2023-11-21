В Бундестаге призвали Писториуса повлиять на Шольца в передаче Украине Taurus

Немецкие политики из рядов правящих партий и оппозиции призывают к дальнейшим усилиям по оказанию военной поддержки Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает n-tv.

Политики, посетившие Киев, считают, что нынешней поддержки недостаточно для отражения российских атак и освобождения оккупированных территорий, заявил Антон Хофрайтер, председатель Европейского комитета в Бундестаге.

"Кроме помощи в радиоэлектронной борьбе, Украина особенно нуждается в крылатых ракетах Taurus, чтобы перекрыть пути снабжения российской армии. Задача министра обороны Писториуса – убедить канцлера наконец поставить Taurus", – сказал Хофрайтер.

В начале октября канцлер Олаф Шольц заявлял, что решил пока не поставлять крылатые ракеты Taurus.

Хофрайтер путешествовал в Украину вместе с представителями по вопросам европейской политики парламентских фракций ХДС Гюнтером Крихбаумом и СвДП Томасом Хакером.

Напомним, министр обороны Германии объявил в Киеве о новом пакете военной помощи Украине на €1,3 млрд.

На вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, Писториус сказал, что "новой информации о Taurus нет".

Перед этим Писториус подтвердил сообщения в СМИ, что Германия удвоит военную помощь Киеву на 2024 год до 8 млрд евро.