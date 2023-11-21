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Российские войска обстреляли поселок вблизи Херсона: два человека ранены

Российские войска обстреляли поселок вблизи Херсона: два человека ранены
Фото: wikimedia.org

После обеда во вторник россияне обстреляли Антоновку Херсонской области, в результате чего взрывные травмы получили два человека, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Херсонской ОГА, руководителя Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"После обеда россияне покрыли огнем Антоновку. Ранения получили 62-летний мужчина и 61-летняя женщина. Их доставили в медучреждение со взрывными травмами".

По словам Мрочко обстрел произошел в 14:30.

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