Реестр убытков от агрессии РФ заработает в следующем году: Шмыгаль рассказал детали

В создании Реестра убытков, нанесенных агрессией РФ, участвуют 43 страны и Евросоюз. Ожидается, что уже в первом квартале следующего года он начнет действовать, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Главным ресурсом для украинского восстановления должна стать конфискация замороженных на Западе российских активов. Работаем над тем, чтобы принцип "Россия заплатит" воплотился в жизнь уже в следующем году" , - сказал глава правительства.

По его словам, на прошлой неделе были избраны семь членов Совета Реестра убытков. Также должен появиться компенсационный фонд, который будет наполняться за счет конфискованных российских активов.

Речь идет об около 300 млрд евро суверенных активов РФ и еще 28 млрд евро частных, которые хранятся в ЕС и других развитых странах.

Когда Реестр убытков должен заработать

Сегодня в создании Реестра убытков участвуют 43 страны и Евросоюз. Вскоре будут утверждены правила и процедуры его работы. Ожидаем, что уже в первом квартале следующего года он начнет действовать.

"Речь идет прежде всего о справедливости, когда агрессор будет вынужден платить за то, что разрушил. Также это прецедент, который предотвратит другие акты агрессии в разных уголках планеты" , - сообщил Шмыгаль.

Конфискация российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что наше государство вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны отправить на восстановление Украины. В настоящее время речь идет о почти 500 млн долларов.

По данным Bloomberg, в ЕС изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, однако там столкнулись с юридическими препятствиями.

Также недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.