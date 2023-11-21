Силы обороны: Россия нанесла ракетные удары по Одессе и Белгород-Днестровскому району
Тактическая авиация РФ 21 ноября нанесла ракетные удары по Одессе и Белгород-Днестровскому району, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Силы обороны Юга.
"Тактическая авиация россиян в течение дня и вечером нанесла ракетные удары с использованием ракет типа Х-31П.
Противорадиолокационные ракеты враг направляет, пытаясь выявить и уничтожить системы противовоздушной обороны".
Как сообщают защитники, на территории Одессы и Белгород-Днестровского района были попадания по открытой поверхности, админпостройке и припортовой инфраструктуре. Люди не пострадали.