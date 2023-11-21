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Силы обороны: Россия нанесла ракетные удары по Одессе и Белгород-Днестровскому району

Силы обороны: Россия нанесла ракетные удары по Одессе и Белгород-Днестровскому району
Фото: Mil.ru

Тактическая авиация РФ 21 ноября нанесла ракетные удары по Одессе и Белгород-Днестровскому району, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Силы обороны Юга.

"Тактическая авиация россиян в течение дня и вечером нанесла ракетные удары с использованием ракет типа Х-31П.
Противорадиолокационные ракеты враг направляет, пытаясь выявить и уничтожить системы противовоздушной обороны".

Как сообщают защитники, на территории Одессы и Белгород-Днестровского района были попадания по открытой поверхности, админпостройке и припортовой инфраструктуре. Люди не пострадали.

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