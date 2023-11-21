Орбан проводит опрос населения относительно увеличения помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал общенациональный плебисцит, в котором он связывает дальнейшую помощь ЕС Украине с разблокированием Брюсселем средств для своей страны, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что один из 11 вопросов, вынесенных на плебисцит, звучал следующим образом: "Брюссель хочет еще больше денег на поддержку Украины". В одном из вариантов ответа указано:

"Мы не должны платить больше, чтобы поддержать Украину, пока не получим деньги, которые нам должны".

Опрос должен продлиться до начала января.

Кроме того, другие вопросы касаются ограничения планов ЕС предоставить Украине больше оружия, денег и перспективы членства, а также прекращения импорта украинского зерна.

Избиратели могут ответить в письменной форме или онлайн. Результаты опроса не являются обязательными к исполнению. Сам премьер Венгрии стремится укрепить свою политическую поддержку накануне выборов в ЕС в следующем году.

"Консультации также проходят накануне решающего саммита ЕС в декабре, на котором главы государств и правительств, как ожидается, заключат соглашение о поддержке Украины в ее борьбе с российским вторжением" , – говорится в сообщении.

Напомним:

В Еврокомиссии заявили, что Венгрия получит заблокированные сейчас средства, если преодолеет коррупцию и проблемы с верховенством права.

Ранее комитеты Европарламента по бюджетным вопросам и иностранным делам абсолютным большинством поддержали предложение многолетнего плана поддержки Украины объемом 50 млрд евро.

Программа для Украины на 50 млрд евро является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС в связи с рядом кризисных событий, произошедших после 2021 года.

Агентство Bloomberg сообщало, что Венгрия предложила разделить будущий 50-миллиардный пакет помощи Украине.

Также источники агентства рассказали, что ЕС может разблокировать почти 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии в этом году, чтобы заставить правительство Виктора Орбана уменьшить его сопротивление в выделении поддержки Украине.