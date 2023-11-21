Санду поблагодарила Зеленского и всех украинцев за защиту Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду во время визита в Украину вновь заявила, что Молдову удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве после переговоров с президентом Украины.

Санду подчеркнула, что передает Украине благодарность от всех граждан Молдовы.

"Президент Зеленский, я благодарю вас от имени народа Молдовы за ту огромную жертву, которую ваши солдаты приносят на поле боя, сопротивляясь российской агрессии, а также за жертву всех украинцев, которую они приносят, чтобы их страна была свободной и независимой", – обратилась она к украинскому коллеге.

Майя Санду выразила уверенность, что у России были планы оккупации Молдовы.

"Без вашего сопротивления наша страна стала бы следующей, которую бы оккупировала Россия. Следующей – и, вероятно, не последней. Защищая Украину, вы защищаете также Молдову", – подчеркнула она.

Президент заверила, что Молдова всегда будет на стороне Украины, в том числе будет помогать в сохранении экспортных путей. Это заявление прозвучало на фоне того, что в Польше водители-дальнобойщики перекрыли пограничные КПП для украинского грузового транспорта, а 21 ноября то же самое произошло в Словакии.

"Наши дороги и железная дорога будут помогать украинским товарам добраться до экспортных рынков", – подчеркнула Санду.

Как сообщалось, Майя Санду во вторник совершает визит в Украину, чтобы обсудить движение в ЕС. Одновременно в Киеве находится президент Европейского совета Шарль Мишель. Он публично объяснил, почему саммит ЕС в декабре должен принять решение по Украине.