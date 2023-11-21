Close button
Черная пятница стартовала!Межбанк всего за 9900 грн/год при оплате картой
Купить доступ Вход

Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА (Обновлено)

Воздушные силы сообщили об угрозе ударных БпЛА (Обновлено)
Фото: Минобороны Украины

Вечером 21 ноября в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей из-за угрозы ударных БпЛА, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Воздушных Сил.

"Движение ударных БПЛА в Днепропетровской области в северном направлении."

Также сообщают о ракетной опасности в Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

Обновлено: Об угрозе ударных БПЛА объявили на Полтавщине, позже – на Черниговщине.

Обновлено в 23:05: О вражеских БпЛА сообщили в Киевской области.

Новости

Популярные темы форума

analytics