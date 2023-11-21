Генштаб: Оккупанты безуспешно пытались наступать на 7 направлениях

За сутки на фронте произошло 33 боевых столкновения, враг нанес 4 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов с РСЗО, сообщает Украинская правда.

Об это говорит вечерняя сводка Генштаба 21 ноября.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении оккупанты вели штурмовые действия возле Северска Донецкой области, успеха не имели.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника вблизи Клищиевки и восточнее Южного Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбиты 8 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 15 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах Роботиного и Каменского Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника".