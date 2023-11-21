ЕБА: Из-за забастовки польских перевозчиков компании теряют 1 млн ежедневно

Один день забастовки польских перевозчиков на польско-украинских пунктах пропуска в среднем стоит одной компании 1 млн грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

Отмечается, что ЕБА провела экспресс-опрос среди 55 членских компаний, на деятельность которых повлияла забастовка на польско-украинских пунктах пропуска, начавшаяся 6 ноября. По ее подсчетам, в среднем один день простоя стоит одной компании потерь в размере около 1 млн грн.

"Совокупная ориентировочная сумма убытков с начала простоя, нанесенных опрошенным компаниям, составляет по крайней мере 305 880 000 грн. При этом одинаково страдают как импортеры, так и экспортеры, ведь 49% компаний ввозят продукцию в Украину. В то же время 25% товаров направляются в Польшу, 15% - в Германию, а также в другие страны Балтии, Западной Европы, США, Канады, стран Азии и Африки" , - говорится в сообщении.

Кроме того, бизнес уже сообщает о дефиците транспорта, в том числе и из-за нежелания перевозчиков брать заказы на время забастовки.

В ЕБА добавляют, что блокирование движения на границе польскими перевозчиками уже привело к многочисленным негативным последствиям для бизнеса в Украине и их контрагентов за рубежом. Существенно возрастают расходы на перевозки, что влияет на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность компаний.

"Наблюдается изменение маршрутов, одновременно увеличиваются очереди на словацкой и венгерской границах. Невозможность выполнить обязательства перед украинскими и иностранными заказчиками повлечет за собой штрафные санкции со стороны покупателей, отмену дальнейших заказов и потерю клиентов" , - отмечают в ЕБА.

Напомним:

На территории Словакии перевозчики начали блокаду пункта пересечения границы с Украиной "Вишне Немецкое".