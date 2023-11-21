Euractiv: Европарламент согласился открыть офис в Украине

Европейский парламент согласился открыть офис в Украине для усиления поддержки украинского парламента по просьбе высших должностных лиц украинского правительства, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в документе бюро Европарламента, с которым ознакомился Euractiv.

Решение, принятое в понедельник вечером, имеет целью облегчить отношения с украинским парламентом, в частности, наладить его контакты с "соответствующими комитетами" Европарламента, а также облегчить административную работу.

Бюро является органом Европейского парламента, ответственным за принятие административных решений относительно внутреннего функционирования институции.

Европейский парламент имеет офис связи для каждой страны-члена, который помогает парламенту налаживать с ними связи, например общаясь с заинтересованными сторонами, организуя мероприятия и поддерживая связи с местными СМИ.

Согласно документу, лишь несколько офисов Европарламента открыто в неевропейских городах, в частности в Нью-Йорке, Аддис-Абебе и Джакарте, "где сотрудники парламента командируются в Представительство ЕС".

Делегация ЕС в каждой стране, не являющейся членом ЕС, является дипломатическим представительством ЕС на этой территории, подчиненным Европейской службе внешних дел.

Как известно, президент Европейского парламента Роберта Метсола последовательно выступает в поддержку Украины с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В прошлом году Европарламент присудил премию Сахарова за свободу слова украинскому народу и президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель обещает сделать все возможное, чтобы Украина и Молдова до конца года получили решение о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Как известно, 14-15 декабря в Брюсселе должен состояться саммит ЕС, где вопрос расширения будет одним из ключевых. В последние дни из ЕС поступают сигналы о том, что ЕС может не поддержать начало переговоров о вступлении Украины во время декабрьского саммита. Якобы рассматривается возможность отложить это решение не март из-за отсутствия единства в Евросоюзе. Венгрия публично обещает блокировать положительное для Киева решение.