Белый дом: Иран может передать РФ баллистические ракеты для войны против Украины

Соединенные Штаты опасаются, что Иран готовится предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для ведения полномасштабной агрессии против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге во вторник заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает The Wall Street Journal.

По данным американской стороны, Иран уже предоставил России боевые беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды.

Обеспокоенность относительно баллистических ракет усилилась после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре, где ему показали иранские баллистические ракеты "Абабиль" и "Фатех-110".

"Поэтому мы обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине", – заявил представитель Совета национальной безопасности.

В Белом доме также подтвердили информацию WSJ о намерениях боевиков террористической группировки "Вагнер" передать систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1" ливанской военизированной группировке "Хезболла", которая поддерживает Иран.

Россия сблизилась с Ираном после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Среди прочего, Тегеран предоставил российскому режиму тысячи дронов-камикадзе, которые убивают гражданских украинцев, а также технологию их производства. Еще с прошлого года появлялись неподтвержденные сообщения о том, что Иран может передать России баллистические ракеты.

В октябре в соответствии с договоренностями в рамках иранской ядерной сделки прекратила действие резолюция Совета безопасности ООН, которая накладывала ограничения на иранскую программу баллистических ракет.

Россия тогда заявила, что не будет поддерживать продление санкций, в отличие от западных гарантов ядерной сделки, потенциально намекая на сотрудничество с Тегераном в этих технологиях.