Российские войска ударили КАБами по Херсонской области: есть погибший

Российские войска обстреляли из КАБов Берислав Херсонской области, в результате чего погиб 65-летний мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

"По городу враг выпустил 12 КАБов (авиационных бомб - ред.). На Бериславский район в целом за сегодня армия РФ сбросила 28 бомб. Было попадание в частный дом. Под завалами оказался владелец. 65-летний мужчина погиб на месте".

Прокудин также сообщил, что во время обстрела еще один 57-летний горожанин находился на улице и получил многочисленные травмы, в частности переломы конечностей. Прилеты также пришлись по территории предприятия, магазина и автошколы.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что после обеда во вторник россияне обстреляли Антоновку Херсонской области, в результате чего взрывные травмы получили три человека.