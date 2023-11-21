Большинство американцев поддерживает увеличение помощи Украине - опрос
Более половины (55%) американцев поддерживают выделение Украине дополнительной помощи, в частности, вооружения, сообщает Деловая столица.
Об этом свидетельствуют данные национального опроса, проведенного телеканалом NBC News.
Так, 26% уверенно выразили поддержку увеличению помощи, еще 29% склоняются к этому. А 43% высказались против увеличения помощи Украине.
При этом дальнейшую помощь Украине поддерживают 77% избирателей Демократической партии и 35% — Республиканской партии.
Как сообщалось, большинство немцев поддерживают решение канцлера Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.