Большинство американцев поддерживает увеличение помощи Украине - опрос

Более половины (55%) американцев поддерживают выделение Украине дополнительной помощи, в частности, вооружения, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные﻿ национального опроса, проведенного телеканалом NBC News.

Так, 26% уверенно выразили поддержку увеличению помощи, еще 29% склоняются к этому. А 43% высказались против увеличения помощи Украине.

При этом дальнейшую помощь Украине поддерживают 77% избирателей Демократической партии и 35% — Республиканской партии.

Как сообщалось, большинство немцев поддерживают решение канцлера Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.