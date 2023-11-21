Силы ПВО сбили 4 "Шахеда" в Днепропетровской и Запорожской областях
Силы ПВО вечером 21 ноября сбили 4 российских БПЛА "Shahed-131/136" в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
"Из них подразделениями ПВК "Восток" сбиты 1 БпЛА в Синельниковском районе Днепропетровщины и 2 БпЛА в Запорожской области, где еще один "Шахед" уничтожен подразделением Сухопутных войск".
Что предшествовало:
- Ранее во вторник россияне нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья. Ракета, тип которой устанавливается, попала по открытой территории.