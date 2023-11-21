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Силы ПВО сбили 4 "Шахеда" в Днепропетровской и Запорожской областях

Силы ПВО сбили 4 "Шахеда" в Днепропетровской и Запорожской областях
Фото: Telegram

Силы ПВО вечером 21 ноября сбили 4 российских БПЛА "Shahed-131/136" в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

"Из них подразделениями ПВК "Восток" сбиты 1 БпЛА в Синельниковском районе Днепропетровщины и 2 БпЛА в Запорожской области, где еще один "Шахед" уничтожен подразделением Сухопутных войск".

Что предшествовало:

  • Ранее во вторник россияне нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья. Ракета, тип которой устанавливается, попала по открытой территории.

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