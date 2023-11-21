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В Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА: работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА: работает ПВО
Фото: Flickr

В Киевской области зафиксировано движение дронов-камикадзе, по ним уже работают силы противовоздушной обороны, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Киевской ОВА.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников," – говорится в сообщении ОВА.

Жителей региона также призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что "Шахеды" движутся на севере Киевской области.

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