В Киевской области зафиксировано движение вражеских БпЛА: работает ПВО
В Киевской области зафиксировано движение дронов-камикадзе, по ним уже работают силы противовоздушной обороны, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram Киевской ОВА.
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников," – говорится в сообщении ОВА.
Жителей региона также призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что "Шахеды" движутся на севере Киевской области.