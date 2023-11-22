В Пентагоне прокомментировали информацию об уменьшении поставок снарядов в Украину

В Пентагоне опровергли информацию о том, что поставки необходимых Украине снарядов стандарта НАТО упали на 30%. ﻿﻿ Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге во вторник, сообщает Украинская правда.

"Слушайте, я бы так не утверждала. Мы смогли обеспечивать Украину тем, что ей нужно во время контрнаступления, и мы будем продолжать обеспечивать Украину во время зимы" , – сказала спикер.

По ее словам, США одновременно могут поддержать Израиль, чтобы тот защитил себя в войне с ﻿ХАМАС.

Пользуясь моментом она отметила, что Пентагону нужна помощь Конгресса, потому что это единственный способ чтобы продолжить поддержку Украины.