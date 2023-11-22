ISW: РФ пытается унять истерику из-за операций ВСУ на левобережной Херсонщине

Министерство обороны России и российские чиновники пытаются унять российскую истерику вокруг украинских операций на восточном (левом) берегу Херсонской области. ﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

По информации военных аналитиков, министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии Минобороны России 21 ноября и заявил, что российские войска препятствовали всем попыткам Украины провести успешные "десантные операции на херсонском направлении".

Далее Шойгу заявил, что российские войска наносят "колоссальные" потери украинским силам.

Заявление Шойгу, вероятно, является попыткой уменьшить обеспокоенность некоторых российских военных блогеров относительно неспособности России решительно отразить украинские атаки на восточном берегу Днепра, но вряд ли успокоит нарекания, которые увеличиваются в российском информационном пространстве.

Российские военные блогеры продолжают признавать украинское присутствие на восточном (левом) берегу Херсонской области и жалуются, что российские войска не в состоянии подавить украинские операции в этом районе.

21 ноября российский военный блогер заявил, что украинские войска уничтожили целую российскую штурмовую группу под Крынками (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр).

17 ноября российский инсайдерский источник заявил, что в результате украинского удара погибло 76 россиян в 1-м батальоне 35-й ОМСБр (41-я общевойсковая армия ЦВО), которые пытались провести "отвлекающий маневр" в Скадовском районе.

Российский военнослужащий 810-й отдельной морской пехотной бригады (Черноморский флот), которая действует вблизи Крынок, заявил в видео, распространенном 21 ноября, что российские военные заставляют военнослужащих, которые еще не выздоравливают от ранений, проводить штурмы.

Российский военный блогер опубликовал письмо якобы от российского солдата, который действовал вблизи Крынок 21 ноября и утверждал, что российские войска в районе Крынок не имеют разведывательных беспилотников, что замедляет их движения и создает риск украинских атак.

Кроме этого российские силы в районе Крынок также не имеют огневой поддержки, поскольку артиллерийские и минометные подразделения быстро изменили местоположение после "нескольких выстрелов", чтобы уклониться от контрбатарейного огня.

Российский военный утверждал, что его подразделение практически не взаимодействует с другими российскими частями, действующими поблизости, и что штаб российского командования на херсонском направлении строит неудачные планы, поскольку штаб получает неверную и запоздалую информацию. Российский военный также утверждал, что российское командование на Херсонском направлении не смогло осуществить изменения, что привело к усилению украинских атак.

По информации военных аналитиков, похоже, что военные блогеры не реагируют на заявления Шойгу, и ISW не наблюдает никаких значительных изменений в Херсонской области, которые могли бы вызвать эти жалобы.

Ключевые выводы ISW за 21 ноября