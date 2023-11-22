Израиль одобрил соглашение по освобождению десятков заложников

Во время беспрецедентного голосования в среду рано утром Кабинет министров Израиля принял соглашение с ХАМАСом об освобождении около 50 заложников, которые были похищены во время террористической атаки 7 октября в обмен на прекращение огня, сообщает Украинская правда.

Не все детали соглашения были официально обнародованы, но представитель израильского правительства во время брифинга для журналистов во вторник сказал, что соглашение предусматривает освобождение 50 живых граждан Израиля, преимущественно женщин и детей, группами по 12-13 человек в день.

В обмен на это Израиль впервые после начала войны согласился на прекращение огня минимум на четыре дня.

Кроме этого, Израиль должен освободить из тюрем около 150 (точных данных пока нет) палестинских заключенных - женщин и несовершеннолетних.

Также во время перемирия в Сектор Газа пропускаются грузовики с гуманитарной помощью и топливом (сообщалось, что их будет 300).

Первые заложники могут быть освобождены в четверг.