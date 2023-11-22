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Курс валют НБУ на 22 ноября

Курс валют НБУ на 22 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 22 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 21 ноября, остается стабильным на уровне 36.05 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 7 коп до 39.47 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 4.10 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 23 коп до 45.19 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 40.79 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 9.04 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.045300 --0.004
EUR Евро 39.466000 +0.067
RUB Рубль 0.409880 +0.003
GBP Фунт стерлингов 45.188200 +0.231
CHF Швейцарский франк 40.793700 +0.025
PLN Польский злотый 9.040700 +0.026

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