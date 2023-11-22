Курс валют НБУ на 22 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 22 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 21 ноября, остается стабильным на уровне 36.05 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 7 коп до 39.47 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 4.10 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 23 коп до 45.19 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 40.79 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 3 коп до 9.04 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.045300
|EUR
|Евро
|39.466000
|RUB
|Рубль
|0.409880
|GBP
|Фунт стерлингов
|45.188200
|CHF
|Швейцарский франк
|40.793700
|PLN
|Польский злотый
|9.040700