Курс валют НБУ на 22 ноября

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 22 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 21 ноября, остается стабильным на уровне 36.05 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 7 коп до 39.47 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 4.10 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 23 коп до 45.19 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 40.79 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 9.04 за 1 польский злотый.