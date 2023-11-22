Ночная атака "Шахедов": ПВО сбила все беспилотники

В ночь на 22 ноября российские оккупанты запустили по Украине 14 ударных беспилотники Shahed и ракету Х-22. Силы ПВО уничтожили все "Шахеды".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Атака продолжалась с 20:00 21 ноября до 03:00 22 ноября.

Оккупанты запустили 14 ударных беспилотников и ракетой Х-22 с самолета Ту22М3 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ).

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии уничтожены все 14 вражеских беспилотников "Shahed-131/136" , – говорится в сообщении.

"Шехеды" были сбиты в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей, отметили в Воздушных силах.

Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности. Взрывной волной повреждены частные дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.