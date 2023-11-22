Генштаб: ВСУ отбили десятки атак, наибольше – возле Марьинки и Авдеевки

Силы обороны Украины за сутки отразили десятки атак оккупантов. Больше всего вражеских штурмов было на Марьинском (18) и Авдеевском (13) направлениях.

Об этом говорится﻿ в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 22 ноября.

За прошедшие сутки произошло 48 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под авиационными ударами оказались: Леоновка, Поповка Черниговской области; Середина-Буда Сумской области; Синковка, Петропавловка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Андреевка, Клещеевка Донецкой области; Малая Токмачка, Урожайное Запорожской области; Змиевка, Новоберислав, Казачье Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия у Северского Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 5 атак противника вблизи Клещеевки и восточнее Южного Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 13 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 18 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты вели штурмовые действия неподалеку от Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Роботиного и Каменского Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 состава боеприпасов противника.