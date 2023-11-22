Словацкие перевозчики временно разблокировали пункт пропуска из Украины

Словацкие перевозчики временно разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Вишне Немецкое" - "Ужгород".﻿﻿ Об этом заявил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"В ходе взаимодействия с представителями Пограничной полиции Словацкой Республики получена информация о временном снятии блокировки движения для грузовиков в направлении пункта пропуска "Вышне Немецке".

Отметим, что по состоянию на утро на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вышне Немецке" в направлении Украины находится около 350 грузовых транспортных средств" , – сообщил он.

По словам офицера, в целом за минувшие сутки 21 ноября через пункты пропуска "Ужгород-Вышне Немецке" границу пересекли 250 грузовиков в оба направления, и эти показатели как минимум на 100 единиц транспорта меньше чем за предыдущие дни.

Пропуск легкового автомобильного транспорта и автобусов на въезд и выезд в пункте пропуска по-прежнему осуществляется в штатном режиме.

В случае изменения ситуации Государственная пограничная служба Украины обещает сообщать об этом на своих информационных страницах.

Напомним, с 13.30 21 ноября на территории Словакии перевозчики начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Вышне-Немецке". Блокирование инициировал Союз перевозчиков Словакии.