РФ за сутки потеряла еще 850 военных и 14 артсистем – Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 850 своих военных, 7 танков, 14 артиллерийских систем, 13 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 320 670 (+850) человек,
- танков − 5 446 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 10 188 (+14) ед,
- артиллерийских систем − 7 769 (+17) ед,
- РСЗО − 899 (+0) ед,
- средств ПВО − 589 (+1) ед,
- самолетов − 323 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 784 (+13) ед,
- крылатых ракет − 1 564 (+0),
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 159 (+25) ед,
- специальной техники – 1 105 (+7) ед.