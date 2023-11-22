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РФ за сутки потеряла еще 850 военных и 14 артсистем – Генштаб ВСУ

РФ за сутки потеряла еще 850 военных и 14 артсистем – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 850 своих военных, 7 танков, 14 артиллерийских систем, 13 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 320 670 (+850) человек,
  • танков − 5 446 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 188 (+14) ед,
  • артиллерийских систем − 7 769 (+17) ед,
  • РСЗО − 899 (+0) ед,
  • средств ПВО − 589 (+1) ед,
  • самолетов − 323 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 784 (+13) ед,
  • крылатых ракет − 1 564 (+0),
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 159 (+25) ед,
  • специальной техники – 1 105 (+7) ед.

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