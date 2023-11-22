РФ за сутки потеряла еще 850 военных и 14 артсистем – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 850 своих военных, 7 танков, 14 артиллерийских систем, 13 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.23 ориентировочно составили: