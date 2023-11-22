В ЕС рассказали, что нужно для увеличения производства снарядов для Украины

К весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в Европейском Союзе достигнет миллиона артиллерийских снарядов ежегодно. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон во вторник, 21 ноября, сообщает Deutsche Welle.

По его оценке, к концу 2024 года это количество составит даже 1,3 – 1,4 миллиона снарядов. Об этом еврокомиссар сообщил депутатам Европарламента на сессии вопросов и ответов на тему обязательств ЕС по предоставлению Украине миллиона боеприпасов до марта 2024 года. Бретон отметил, что пришел к такому выводу, посетив военно-промышленные компании в пятнадцати странах ЕС.

В то же время, по его словам, "проблема заключается в ситуации с контрактами в целом", поскольку около 40 процентов продукции покидает Европу и уходит в третьи страны. А для того чтобы все произведенные боеприпасы были переданы Украине, страны Евросоюза должны отдать приоритет производству именно для нее. По словам еврокомиссара, таким изначально было его предложение, однако его не поддержал Совет ЕС.

Кроме того, страны-члены Евросоюза сейчас не подписывают достаточное количество контрактов на производство снарядов, считает он:

"Мы шаг за шагом строим европейский рынок обороны. Подписание контрактов позволит ускорить наши поставки в Украину".

Как подчеркивает Бретон, производство ускоряется, ЕС может быстро создать дополнительные мощности, однако для поставок Украине на первом месте должна быть политическая воля.