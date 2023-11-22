Премьер Нидерландов, вероятно, станет новым генсеком НАТО – СМИ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал главным претендентом на пост главы НАТО, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку в следующем году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением процесса избрания нового генсека Альянса, сообщает Европейская правда.

По их информации, хотя это еще не решенный вопрос, поскольку к гонке могут присоединиться другие кандидаты, у 56-летнего Рютте уже есть прочный консенсус среди многих членов НАТО относительно того, что он получит эту должность, когда в октябре 2024 года закончится срок полномочий Столтенберга.

Один из неназванных собеседников издания отметил, что правительства Нидерландов и США контактировали относительно шансов чиновника примерно в то время, когда в прошлом месяце он заявил, что открыт для работы в НАТО. Впрочем, указывают источники, сам Рютте непосредственно не контактировал со своими американскими коллегами.

По словам другого собеседника, США уже дважды предлагали премьеру Нидерландов эту роль. Ранее он отказался от этого предложения, потому что не думал, что его кабинет развалится так быстро, указывает Bloomberg.

Официальная поддержка США укрепит позиции Рютте как следующего человека во главе НАТО, отмечает издание. Его правительство укрепило связи между США и Нидерландами, когда подвергся давлению Вашингтона, который требовал ограничить определенные виды торговли с Китаем.

Нидерландский лидер также может быть лучше других кандидатов подготовлен к работе с Дональдом Трампом, если тот победит на президентских выборах в США 2024 года. Считается, что чиновник имеет хорошие связи с экс-президентом, который угрожал вывести США из Альянса.

Кроме США, он, вероятно, также получит поддержку от таких стран, как Венгрия и Турция, с которыми он поддерживал хорошие отношения за закрытыми дверями, сказал один из собеседников.

Восточные страны-члены НАТО также могут в конце концов поддержать Рютте в свете решительной поддержки Нидерландов Украине в захватнической войне, которую против нее ведет РФ.

В материале говорится, что союзники по НАТО хотели бы рассмотреть кандидатов из разных регионов и с различными профилями, в отличие от недавних генсеков, которые были скандинавами или нидерландцами.