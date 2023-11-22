ООН: Около 20% семей в Украине сталкивается с нехваткой продовольствия

Украина, которая до полномасштабной войны ежегодно кормила 400 млн. человек по всему миру, сейчас сталкивается с продовольственной проблемой: в 80% населенных пунктов вблизи линии фронта люди испытывают препятствия в доступе к продовольствию. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Украине Мэтью Голлингсворт, сообщает Укринформ.

По его словам, "сегодня примерно каждая пятая украинская семья сталкивается с той или иной степенью острой нехватки продовольствия", прежде всего у зоны боевых действий.

Более 900 тыс. человек, "которые все еще живут в радиусе 30 км от линии фронта", испытывают острейшие потребности в обеспечении усиливающейся зимой продовольствием, добавил он.

Голлингсворт подчеркнул, что "в одной из самых весомых житниц в мире сотни тысяч людей, живущих в непосредственной близости от боевых действий, сейчас зависят от гуманитарной и продовольственной помощи".

По словам представителя программы, КПН обеспечит продовольствием около 750 тыс. из этих людей в течение зимы. Кроме того, еще 1,5 млн получат денежную помощь в районах, непосредственно пострадавших от военных действий.

Он рассказал, что с середины июля задокументировано 31 нападение на объекты, имеющие решающее значение для производства и экспорта зерна. 28 из них – в Одесской области, где расположены "жизненно важные" черноморские морские и дунайские речные терминалы, «необходимые для мировой торговли и производства продовольствия».

До февраля 2022 года на Украину приходилось 9% мирового экспорта пшеницы, 15% – кукурузы и 44% – подсолнечного масла, напомнил представитель ВПП.

Украина уже понесла убытки сельскохозяйственному сектору на 40,2 млрд долларов, сказал он.