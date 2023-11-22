Скифское золото вернут в Украину из Нидерландов, музей отменил долги

Министерство культуры и информационной политики Украины и Музей Алларда Пирсона – археологический музей Амстердамского университета договорились о возвращении музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений, сообщает Украинская правда.

Документ подписали в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев и исполняющий обязанности директора университетской библиотеки Амстердамского университета доктор Фред Вирмен.

Музейные предметы включают коллекции Крымских республиканских учреждений "Центральный музей Тавриды", "Керченский историко-культурный заповедник", "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" и Национального заповедника "Херсонес Таврический".

С 2014 года они экспонировались на выставке "Крым – золотой остров в Черном море" в Нидерландах.

"Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения – это знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как "скифское золото", домой в Украину" , – заявил в.о. министра культуры Ростислав Карандеев.

Руководитель Минкульта выразил благодарность Музею Алларда Пирсона за хранение коллекций в течение 9 лет, а также за решение Нидерландской стороны не взимать расходы за хранение музейных экспонатов.