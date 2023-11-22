КНДР запустила военный спутник-шпион

Северная Корея запустила в космос военный спутник-шпион 21 ноября, США назвали это нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, сообщает Лига.net.

Пропагандистское агентство KCNA сообщило, что пуск был осуществлен на космодроме Сохэ в округе Чольсан.

Северяне запустили ракету-носитель Chollima-1 со спутником Malligyong-1. Пхеньян заявляет, что ракета нормально пролетела по заданному маршруту и точно вывела на орбиту спутник-шпион через 705 секунд после старта.

Во время запуска на космодроме лично присутствовал диктатор КНДР Ким Чен Ын.

В Белом доме осудили запуск спутника с использованием технологий баллистических ракет и назвали событие грубым нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН.

Американцы отметили, что в этом космическом запуске были задействованы технологии, которые напрямую связаны с программой межконтинентальных баллистических ракет КНДР.

"Дверь для дипломатии еще не закрылась, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои провокационные действия и вместо этого выбрать взаимодействие", — сказано в сообщении.