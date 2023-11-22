В правительстве рассказали об ожиданиях от встречи с Еврокомиссией и Польшей о границе

Во время сегодняшней встречи с представителями Польши и Еврокомиссии украинские чиновники хотят получить разъяснения по поводу нарушения протестующими международных стандартов и заявленных условий. Об этом рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, сообщает Радио Свобода.

"Встреча будет сегодня. Мы будем говорить с нашими коллегами из правительства Польши и с Еврокомиссией. Еврокомиссия организовала эту встречу. На этот раз она будет посвящена именно вопросам блокирования границы.

Мы очень надеемся, что получим ответы на наши письма как от польской, так и от европейской стороны о многочисленных нарушениях протестующими условий, о которых они заявляли, и международных стандартов. И мне кажется, что это уже достаточные основания для прекращения этой забастовки" , – рассказал замминистра.

Кроме того, он предполагает, что также будут предложения от ЕС, чтобы разблокировать границу как можно быстрее.

"По нашему убеждению, давать разрешение на забастовку, которая блокирует по сути границу, и создает опасность для двух стран, неправильно. Поэтому нужно выяснить, есть ли вообще такие возможности. Учитывая то, что у нас уже есть многочисленные нарушения, я думаю , что главным аргументом должно быть нарушение протестующими условий проведения забастовки, а также международных стандартов, что, по меньшей мере, должно привести к немедленной остановке и отмене этих разрешений на проведение забастовок. Другой вопрос – насколько правомерно или неправомерно такие разрешения выдавались" , – добавляет Деркач.

Ранее заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач вечером заявлял, что протестующие на границе с Украиной польские перевозчики неоднократно блокировали пропуск цистерн с топливом и гуманитарной помощи для Украины, несмотря на обещание этого не делать.

Польские перевозчики заблокировали движение грузовиков в трех пунктах пропуска на польско-украинской границе с 6 ноября. Речь идет о пунктах пропуска "Гребенное – Рава-Русская", "Корчева – Краковец", "Дорогуск – Ягодин". 17 ноября организаторы блокировки границы заявили, что планируют перекрыть последний открытый для проезда грузовиков пункт пересечения "Медика - Шегини".

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