На Запорожской АЭС переводят пятый энергоблок в "холодную остановку" – МАГАТЭ

Пятый энергоблок оккупированной россиянами Запорожской АЭС переводят в режим "холодной остановки".﻿ Об этом заявили в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ), сообщает Экономическая правда.

"После холодной остановки ЗАЭС проведет испытания, чтобы определить, почему во вторичном контуре охлаждения одного из парогенераторов блока был обнаружен низкий уровень бора" , - говорится в сообщении.

После перевода пятого энергоблока в "холодную остановку" в режиме "горячей остановки" останется только один из шести реакторов станции для производства пара и отопления.

Ранее сообщалось, что на энергоблоке №5 Запорожской АЭС произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй.